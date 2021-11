Nach Bericht bei SHZ und NDR : Anfragen aus ganz Deutschland: Erfde plant Grundstücke nur für Tiny Houses

Susanne Nowak und Jörg Alstermann aus Nordrhein-Westfalen haben sich an der Eider bereits ihren Traum erfüllt und ein „Minihaus“ bezogen. Viele weitere Interessenten meldeten sich bei der Gemeinde. Die will reagieren.

Erfde | Ein reges Interesse für das 42 Quadratmeter große Tiny House (Minihaus) in Erfde-Bargen war am vergangenen Wochenende feststellbar. Viele Autos aus nah und fern kamen. Durch die shz-Berichterstattung und einen Beitrag im NDR-Fernsehen wurden viele Menschen neugierig und machten einen Wochenendausflug in die Gemeinde an der Eider. „Man hätte dort eine ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.