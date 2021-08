Erfde : Stärken für den großen Flug: Storchenjahr in Stapelholm neigt sich dem Ende zu

Adebars Nachwuchs unternimmt bereits immer weitere Ausflüge. Bald geht es in die Winterquartiere nach Spanien und Afrika.

Erfde | Ab etwa Mitte bis Ende August macht sich bei den Störchen Unruhe breit – auch in Stapelholm. Die Jungstörche unternehmen immer weitere Ausflüge in die Umgebung ihres Nestes und sind schließlich verschwunden. Dann machen sich Eltern und Jungvögel auf den langen Weg in ihre Winterquartier nach Afrika oder auch nach Spanien, wo sie in der Extremadura oft...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.