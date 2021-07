Adebar in Stapelholm : Erfolgreiche Arbeit: Storchenvater Stephan Struve päppelt schwache Jungtiere auf

Anhand der Beringung lässt sich erkennen, dass die geretteten Vögel tatsächlich nach Stapelholm zurückkehren. Das sorgt für einen erfolgreichen Erhalt der Population.

Erfde | „Ohne Rettung und Zufütterung würden wir diese Storchenpopulation bei uns in Stapelholm nicht haben“, sagt der ehrenamtlich tätige Storchenvater Stephan Struve aus Erfde. Zusammen mit seinen Familienangehörigen Anke, Hilke und Malte trägt er wesentliche Verantwortung für den Erhalt der Störche in der Region. Auch interessant: 36 Jungstörche in Berg...

