Erst-, Zweit- und Drittimpfung : Offene Corona-Impfaktion in Erfde mit Moderna

Die Spritzen gegen Covid-19 werden im Medizinischen Versorgungszentrum verabreicht. Ausreichend Parkmöglichkeiten sind vorhanden.

Erfde | Im Medizinischen Versorgungszentrum (MVZ) in Erfde, Heidkoppel 2, findet am Sonnabend, 18. Dezember, in der Zeit von 10 bis 14 Uhr eine offene Impfaktion gegen Corona statt. Einlass ist nur mit einer ausgefüllten Einwilligungserklärung möglich. Diese kann man entweder vor Ort ausfüllen – oder man druckt sich das Dokument bereits zu Hause aus und bring...

