Polizei sucht Zeugen : Auf dem Erfder Dorfplatz: Diebe klauen Kompressor von Baustelle

Die Tat ereignete sich am Wochenende. Da das Gerät rund 150 Kilogramm wiegt, wird von mehreren Tätern ausgegangen.

Erfde | Böse Überraschung nach dem Wochenende: Am Freitagnachmittag (28. Januar), gegen 14 Uhr, hatten Bauarbeiter einen Anhänger mit Baumaschinen auf dem Dorfplatz in Erfde abgestellt. Als sie am Montagmorgen (31. Januar) die Arbeiten wieder aufnehmen wollten, stellten die Arbeiter fest, dass aus dem Anhänger ein Kompressor entwendet wurde. Mehrere Täter ...

