Erfde : Seltene Termindoppelung: Heirat und goldene Hochzeit jeweils am Freitag, 13.

Angelika und Hans-Jürgen Fidelak freuen sich über ein halbes Jahrhundert als Ehepaar. Kennengelernt haben sich die beiden am Schaufenster eines Rendsburger Schuhgeschäfts.

Erfde | „Wir wollten unbedingt an einem Freitag, den 13., heiraten“, sagen Angelika und Hans-Jürgen Fidelak aus Erfde. Und ihre Goldene Hochzeit ist nun Freitag – wieder der 13. Weiterlesen: Ehepaar Bigus feiert Goldene Hochzeit Beide sind in Rendsburg aufgewachsen und wurden dort an verschiedenen Schulen unterrichtet. Kennengelernt haben sie sich recht...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.