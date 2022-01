Entscheidung gefallen : „Real“ in Rendsburg: Termin für Übernahme durch „Kaufland“ steht fest

Bereits Mitte August 2021 war bekanntgeworden, dass Kaufland mehrere „Real“-Ableger übernehmen darf. Doch während der Wechsel andernorts schnell ging, passierte in Rendsburg monatelang nichts.

Rendsburg | Die Zeit der Ungewissheit für die rund 100 Angestellten bei „Real“ an der Schleswiger Chaussee in Rendsburg hat ein Ende. Jetzt ist klar: Am 9. Mai wird der Supermarkt durch „Kaufland“ übernommen. Das geht aus einer Mitteilung auf der Homepage von „Real“ hervor. Kartellamt hatte schon lange grünes Licht gegeben Lange Zeit wusste die Belegschaft nicht, wie es in Rendsburg weitergeht. Hintergrund: Mitte August 2021 war bekannt geworden, dass „Kaufland“, wie „Lidl“ ein Teil der Schwarz-Gruppe, mehrere „Real“-Ableger in Schleswig-Holstein übernehmen darf, darunter auch Rendsburg. Das Kartellamt hatte grünes Licht gegeben. Doch während sich der Wechsel an vielen anderen Standorten in Deutschland ganz schnell vollzog, passierte in Rendsburg monatelang nichts. Die „Kaufland“-Pressestelle erklärte im Dezember vergangenen Jahres auf Anfrage von shz.de, dass der Flaggenwechsel noch nicht perfekt sei. Für die Mitarbeiter endet damit jetzt eine monatelange Zeit des Wartens. ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.