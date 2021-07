Sabrina Hillmer : Nach langer Suche eine Bademeisterin gefunden – Freibad Osterrönfeld öffnet Freitag

Lange Zeit meldete sich niemand auf die zahlreichen Annoncen der Gemeinde in Zeitungen, Fachzeitschriften und im Internet. Jetzt kann das Badevergnügen endlich losgehen.

Osterrönfeld | Am Freitag öffnet das Freibad Osterrönfeld seine Tore. Von Dienstag bis Sonntag können Wasserratten zwischen 13.30 und 19.30 Uhr wieder in die Fluten springen. Der Montag ist für Reinigungsarbeiten vorgesehen. Die Badezeit teilt sich in drei Einheiten auf. Jeweils um 13.30 Uhr, 15.30 Uhr und um 17.30 Uhr ist Einlass, der auf zwei Stunden zeitlich begr...

