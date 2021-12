Letzter Flug : Ende des LTG 63 in Hohn: Am 14. Dezember hebt die Transall zum allerletzten Mal ab

Die Route des letzten Flugs wird – je nach Wetterlage – spontan festgelegt. Schaulustige werden nicht auf das Flugplatzgelände gelassen. Allerdings gibt es die Möglichkeit, Start und Landung vom Zaun aus zu verfolgen.

Hohn | Wer die Transall noch einmal in Aktion sehen will, hat am Dienstag, 14. Dezember, die allerletzte Gelegenheit dazu. Gegen 11 Uhr startet in Hohn der letzte Flug der Transall. Fliegen wird Geschwader-Kommodore Oberst Markus Kleinbauer höchstpersönlich. Weiterlesen: Ära endet: Transall verabschiedet sich mit letztem „Fly Out“ endgültig Die exakte ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.