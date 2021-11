Sparkasse Mittelholstein : Ende Dezember ist Schluss: Sparkasse in Westerrönfeld schließt für immer

Wenig Kundschaft, der Neubau in Schacht-Audorf und der verhältnismäßig hohe Personaleinsatz sind laut Vorstandsmitglied Bernd Jäger die Gründe der Schließung.

Westerrönfeld | Und wieder eine Filiale weg. Die Sparkasse in Westerrönfeld wird Ende dieses Jahres schließen. Die Gründe seien, so Bernd Jäger – Vorstand der Sparkasse Mittelholstein – vor allem der Effizienz geschuldet. Wenige Kundschaft in Präsenz Sprich: Der Standort in Westerrönfeld lohnt sich nicht mehr. „Es kommen einfach noch kaum Menschen in Persona vo...

