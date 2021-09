Rendsburg-Eckernförde : Empörte CDU-Mitglieder begehren gegen Laschet auf und fordern Ende der Kungelei

Nach der krachenden Niederlage bei der Bundestagswahl fordern Mitglieder der CDU Rendsburg-Eckernförde Konsequenzen. Armin Laschet steht im Fokus. Ein führender Vertreter sagt: Laschet darf nicht CDU-Chef bleiben.

Rendsburg | Am Montag um 19.30 Uhr beginnt im Conventgarten in Rendsburg eine Wahlnachlese, wie sie die CDU viele Jahre nicht erlebt hat. 130 Mitglieder wollen hören, was der Kreisvorsitzende Johann Wadephul zur bisher schwersten Niederlage der Konservativen auf Bundesebene zu sagen hat. Wadephul versucht gar nicht erst, seine Enttäuschung zu verbergen. „Ja, es t...

