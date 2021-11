Akute Personalnot : Elternprotest: Kitas der Stadt Rendsburg werden zu „Verwahranstalten“

Werden Eltern ohne Job „bedrängt bis genötigt“, ihre Kinder zu Hause zu lassen, um die Kitas zu entlasten? So beschreibt es der Elternvertreter der Kita Neuwerk und erhebt weitere Vorwürfe gegen die Stadt.

Rendsburg | Die Gesamtsituation sei weiter „sehr angespannt“ – so beschreibt eine Sprecherin des Rendsburger Rathaus die Situation in den vier kommunalen Kindertagesstätten. In den Häusern Neuwerk und Butterberg kam es seit Oktober jeweils zu einer tageweisen Gruppenschließung. In allen vier Einrichtungen (außerdem Kita Stadtpark, Villa Kunterbunt) wurden im glei...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.