Elsdorf-Westermühlen : 1,7-Millionen-Euro-Projekt: Neues Gebäude für Feuerwehr und Versammlungen

Bevor der Neubau des Multifunktionsgebäudes starten kann, muss der alte Bauhof abgerissen werden.

Elsdorf-Westermühlen | In der jüngsten Gemeinderatssitzung in Elsdorf-Westermühlen wurde grünes Licht für die Pläne des Multifunktionsgebäudes gegeben. Dessen Budgetkosten für die Entwurfsplanung in Höhe von 1,7 Millionen Euro wurden einstimmig vom Gemeinderat gebilligt. Platz für zwei Feuerwehrfahrzeuge In dem Gebäude wird es zukünftig Platz für zwei Feuerwehrfahrzeu...

