Elsdorf-Westermühlen : Unbekannte stoßen 55-Jährigen vom Fahrrad und prügeln ihn bewusstlos

Der Mann erlitt bei dem Vorfall am 1. Mai mehrere Knochenbrüche. Die Polizei sucht jetzt nach Zeugen.

12. Mai 2021, 13:56 Uhr

Elsdorf-Westermühlen | In Elsdorf-Westermühlen wurde ein Radfahrer brutal angegriffen. Scheinbar grundlos wurde er von einer Gruppe Unbekannter vom Rad gestoßen und bewusstlos geprügelt. Mit mehreren Knochenbrüchen brachte das Opfer sich anschließend in Sicherheit.

Die Tat ereignete sich am Sonnabend, 1. Mai, gegen 1.15 Uhr. Das teilte die Polizei elf Tage später, am Mittwoch, 12. Mai, mit. Polizeisprecher Sönke Petersen teilte auf Nachfrage mit, dass die Tat erst am 12. Mai gemeldet wurde.

Der 55-jährige Radfahrer war auf der Straße Klint (auf Höhe der Hausnummer 15 bis 17) unterwegs, als eine Gruppe von drei oder vier Personen auf ihn zukam. „Plötzlich und ohne Grund wurde er aus der Gruppe heraus vom Fahrrad gestoßen“, berichtet die Polizei in ihrer Mitteilung.

Nachdem der Radfahrer zu Boden stürzte, wurde er geschlagen

Der Radfahrer stürzte auf die Straße. Mitglieder der Gruppe schlugen daraufhin auf den am Boden liegenden Mann ein, bis dieser das Bewusstsein verlor.

Opfer erlitt mehrere Knochenbrüche

20 Minuten lang blieb der Mann auf der Straße liegen, bevor er seinen Weg fortsetzen konnte. Er erlitt mehrere Knochenbrüche und musste stationär im Krankenhaus behandelt werden.

Die Polizei sucht nun nach Zeugen. Wer in der Tatnacht Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich bei der Polizeistation Fockbek unter Tel. 04331/3322660 oder bei jeder anderen Polizeistelle zu melden.