Elsdorf-Westermühlen : Marodes Freibad wird modernisiert – Bund und Land steuern eine Million Euro bei

Errichtet wurde die Schwimmstätte bereits vor mehr als 50 Jahren. Es besteht dringender Sanierungsbedarf: Die Becken verloren im vergangenen Sommer Wasser. Im Mai 2022 soll das Bad wieder in Betrieb genommen werden.

Elsdorf-Westermühlen | Gute Nachrichten für Schwimm-Fans in Elsdorf-Westermühlen: Die Modernisierung des Freibads wird mit rund einer Million Euro von Bund und Land gefördert. Die Förderzusage gab schleswig-holsteins Innenministerin Sabine Sütterlin-Waack am Donnerstag bekannt. Land will Schwimmausbildung stärken „In Schleswig-Holstein als Land zwischen den Meeren mit...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.