Polizei sucht Zeugen : Elsdorf-Westermühlen: Einbrecher stehlen Bargeld und Schmuck aus Einfamilienhaus

02. August 2021, 16:28 Uhr

Elsdorf-Westermühlen | Nach einem Einbruch in Elsdorf-Westermühlen sucht die Polizei nach Zeugen. Unbekannte entwendeten Bargeld und Schmuck aus einem Einfamilienhaus in der „Kurzen Straße“. Die Tat ereignete sich am Freitag, 30. Juli, zwischen 16 und 18.30 Uhr. Die Täter nutzten eine kurze Abwesenheit der Bewohner, um das Fenster auszuhebeln und sich Zutritt zum Gebäude zu verschaffen.

Eine erste Fahndung der Polizei blieb ohne Erfolg. Die Kripo Rendsburg bittet Zeugen darum, sich bei einer Polizeidienststelle zu melden.