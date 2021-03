Rendsburg : Elke Endres zieht sich aus der Politik zurück – Saskia Bruhn wird Nachfolgerin

Die 63-jährige SPD-Ratsfrau plant ihre Zeit in Portugal. Nachfolgerin im Sozialausschuss wird Saskia Bruhn (SPD).

Rendsburg | Nach knapp acht Jahren ist Schluss: Elke Endres (SPD) gibt den Vorsitz im Sozialausschuss der Stadt Rendsburg ab. Die 63-Jährige legt auch ihr Ratsmandat nieder. „Ich bin in einem Alter, in dem man sich fragt, was man mit dem Rest der Lebenszeit noch anfangen will“, sagte sie jetzt in der Ratsversammlung. Allerhand Lesestoff für den Ruhestand St...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.