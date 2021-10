Weihnachtszeit in Rendsburg : Eisbahn und Weihnachtsmarkt: Das plant RD-Marketing auf dem Schiffbrückenplatz

Vom 22. November bis zum 9. Januar ist Eislaufen inmitten der Rendsburger Innenstadt möglich. Auch Buden wird es neben der Schiffbrückengalerie geben.

Rendsburg | Nachdem 2020/21 coronabedingt kein Weihnachtsmarkt stattfand, soll es in diesem Jahr wieder „De lütte Wiehnacht“ in Rendsburg geben. „Im Wesentlichen wie 2019“, kündigte Anke Samson, Geschäftsführerin des ausrichtenden Vereins „RD-Marketing“ an. Vom 22. November bis zum 9. Januar soll der Schiffbrückenplatz im Zeichen von Buden und Eisläufern stehen. ...

