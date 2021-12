Weihnachten 2021 : Einsame Weihnachten – Alloheim sammelt Geschenke für alleinstehende Senioren in Rendsburg

Die Alloheime rufen zum „Wichteln gegen die Einsamkeit“ auf. Bürger, Vereine, Unternehmen, Kitas oder Schulen können kleine Geschenke abgeben, die am Weihnachtsabend an alleinstehende Senioren verteilt werden.

Rendsburg | Weihnachten, das Fest der Liebe klopft bereits an die Tür. Doch während die meisten den Heiligen Abend gemeinsam mit der Familie oder Freunden feiern, müssen viele ältere Menschen in Rendsburg und Umgebung diesen ganz besonderen und besinnlichen Abend und die Festtage in der Einsamkeit verbringen. Weiterlesen: Lieferengpässe durch Corona: Wie steht...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.