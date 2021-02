Guten Morgen, Rendsburg! : Duell beim Einkauf: Wenn Kassierer Tempo machen und Kunden mithalten wollen

Wenn am Kassenband alles ganz schnell gehen soll, kommt es mitunter zu Missgeschicken.

Rendsburg | Die Frau aus dem Raum Rendsburg, Mitte 30, steht an der Kasse im Supermarkt und packt ihre Sachen aufs Band. Sie geht dabei systematisch vor: schwere Sachen nach vorn, leichte nach hinten, so wie es sich nachher am cleversten im Einkaufswagen stapeln lä...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.