Westerrönfeld und Büdelsdorf : Wer hat den Lärm gehört? Einbrecher zertrümmern Terrassentür und klauen Schmuck

In beiden Fällen gingen die Täter rabiat vor und nahmen in Kauf, dass Nachbarn sie durch den Krach möglicherweise hörten. Die Polizei hofft jetzt auf wertvolle Zeugenhinweise.

Westerrönfeld/Büdelsdorf | Die Polizei ermittelt nach zwei Einbrüchen im Raum Rendsburg. Wie die Polizei am Donnerstag, 3. März, mitteilte, gab es am Abend des 28. Februar (Montag) beziehungsweise in der Nacht auf Dienstag, 1. März, einen Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Friedhofsallee in Büdelsdorf. Dort zertrümmerten Unbekannte die Scheibe einer Terrassentür und nahmen ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.