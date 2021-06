Polizei sucht Zeugen : Einbrecher randalieren im Vereinsheim des TuS Nortorf und klauen Notebook

Die Täter schlugen vermutlich in der Nacht von Dienstag, 22. Juni, auf Mittwoch, 23. Juni, zu. Mit einem Feuerlöscher schlugen sie die Bürotür ein und öffneten den Sparclub-Kasten.

Nortorf | Vermutlich in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch sind Unbekannte in das Vereinsheim des TuS Nortorf eingebrochen. Obwohl es für sie dort kaum etwas zu erbeuten gab, hinterließen der oder die Täter eine Spur der Zerstörung. Weiterlesen: Weniger Schlägereien, mehr Online-Betrug: So verändert Corona die Polizeiarbeit „Reingekommen sind sie durch e...

