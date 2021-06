Am Sonnabend in Hohn : Theodor-Storm-Schule: Unbekannte verwüsten Lehrerzimmer und entfachen Feuer

Auch weil der Hausmeister der Schule den Brandherd schnell entdeckte, konnte die örtliche Feuerwehr das Gebäude retten. Jetzt ermittelt die Polizei.

Hohn | Einsatzkräfte der Hohner Feuerwehr rückten am Sonnabend gegen 20 Uhr zur Theodor-Storm-Schule im Ort aus. In der Grund- und Gemeinschaftsschule des Amtes Hohner Harde hatte die Brandmeldeanlage ausgelöst. Als die Blauröcke vor Ort eintrafen, qualmte es im Gebäude, so dass ein Amtsalarm ausgelöst wurde. Dadurch wurden acht Wehren und die technische Ein...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.