Rendsburg-Eckernförde : Ein neuer Corona-Fall – Inzidenzwert bleibt bei 3,3

Die meisten Erkrankten gibt es in Rendsburg: In der Kanalstadt sind zwölf Menschen mit Sars-CoV-2 infiziert.

Rendsburg-Eckernförde | 23 Menschen sind im Kreis Rendsburg-Eckernförde aktuell an Corona erkrankt. Am Dienstag meldete das Gesundheitsamt des Kreises einen neuen Infizierten. Drei der erkrankten Personen werden aufgrund einer Infektion mit Sars-CoV-2 in Krankenhäusern behandelt. 47 Menschen befinden sich in Quarantäne. Seit Dienstag gelten außerdem sieben weitere Mensche...

