Rendsburg-Eckernförde : Ein neuer Corona-Fall am Mittwoch – Inzidenzwert liegt jetzt bei 0,7

Aktuell tragen kreisweit nur noch acht Personen das Coronavirus in sich. Für 21 Personen gelten Quarantäneauflagen.

Rendsburg | Nur noch in fünf Orten im Kreis Rendsburg-Eckernförde gibt es Menschen, die derzeit mit Corona infiziert sind: Jeweils zwei aktuelle Fälle gibt es in Eckernförde, Rendsburg und Gammelby. Je ein Infizierter kommt aus Bordesholm und Barkelsby. Damit tragen nur noch acht Personen das Virus in sich. Am Mittwoch wurde eine neue Infektion gemeldet....

