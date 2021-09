Guten Morgen, Rendsburg! : Was machen die Monstertrucks in Rendsburg?

Ein aufgeladener Traktor sorgt bei einer Rendsburgerin für Irritationen.

Rendsburg | Als eine Rendsburgerin gestern mit dem Auto zur Arbeit in die Innenstadt fuhr, musste sie hinter mehreren Autos vor einer roten Ampel halten. Ihr Blick wanderte an den Anfang der Schlange. Ein Traktor stand ganz vorne. Aber was war das? Das blaue Fahrzeug war so hoch, dass es kein gewöhnliches sein konnte. So ein hohes Gefährt hatte sie noch nie geseh...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.