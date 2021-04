Rendsburg : Familie am Obereiderhafen mit Schlagstock bedroht

Ein Mercedes-Fahrer drängt Fahrradfahrer ab. Als der Radfahrer ihn zur Rede stellen will, eskaliert die Situation.

Rendsburg | Die Polizei Rendsburg sucht Zeugen nach einem Vorfall am Obereiderhafen am Sonnabend. Mit Fahrrädern war ein 54-jähriger Mann zusammen mit seiner Frau und einem Kind gegen 17.30 Uhr am Obereiderhafen unterwegs. Als sie die Bahntrasse unterqueren wollten, wechselten sie die Straßenseite. Dabei wurde der Mann von einem schwarzen Mercedes CLK abgedrän...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.