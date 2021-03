Rendsburg : Auslösung der Höhenkontrolle am Kanaltunnel – Fahrer in Corona-Quarantäne

Bis zu fünf Polizeibeamte könnten sich angesteckt haben, als sie den Rumänen kontrollierten.

Rendsburg | Die Höhenkontrolle am Rendsburger Kanaltunnel hat dafür gesorgt, dass ein an Corona erkrankter Lkw-Fahrer buchstäblich aus dem Verkehr gezogen wurde. Um 13.30 Uhr schlugen die Sensoren an Sein zu hoher Autotransporter hatte am Mittwoch, 3. März, gegen 13.30 Uhr die Sensoren vor der NOK-Querung Alarm schlagen lassen. Das Rotlicht vor dem Tunnel s...

