Vor „Jysk“ in Rendsburg : Eiderpark: Opel-Fahrer schlägt Autotür absichtlich gegen geparkten SUV – und verschwindet

Jetzt ermittelt die Polizei wegen Unfallflucht und Sachbeschädigung. Eine Zeugin hatte den Vorfall beobachtet und die Beamten alarmiert.

Rendsburg | Die Polizei Rendsburg ermittelt in einem Fall von Unfallflucht und Sachbeschädigung. Am Mittwoch, 29. Dezember, wurde sie zu einem Parkplatz der Handelskette „Jysk“ in der Friedrichstädter Straße (Eiderpark) gerufen. Gegen 12.50 Uhr hatte eine Zeugin dort beobachtet, wie ein etwa 35-jähriger Mann aus seinem grauen Opel-Vectra stieg und hierbei seine F...

