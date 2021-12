Handball-Landesliga der Männer : 37:23 gegen Störtal Hummeln: HSG Eider Harde II hat wieder die Aufstiegsrunde im Visier

In der Parallelstaffel zieht die HG OKT einsam ihre Kreise. Der 34:23-Erfolg beim TSV Rot-Weiß Niebüll war bereits der neunte Sieg des Tabellenführers im neunten Spiel.

Rendsburg | Das war erneut eine Machtdemonstration der HG OKT. In der Handball-Landesliga der Männer, Vorrundengruppe A, feierte das Team von Trainer Christian Eichstädt einen 34:23-Kantersieg beim TSV Rot-Weiß Niebüll und zieht weiter einsam seine Kreise an der Tabellenspitze. Es war der neunte Sieg im neunten Spiel. Weiterlesen: Achter Sieg in Folge: Tabelle...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.