Vor Edeka „Plikat“ : Jevenstedt: Geldtasche aus Mercedes gestohlen – Dieb schlägt Scheibe ein

Jevenstedt | Vor dem Edeka-Markt „Plikat“ in Jevenstedt wurde am Mittwoch, 16. März, eine höhere vierstellige Geldsumme aus einem roten Mercedes gestohlen. Der Wagen stand auf dem Parkplatz des Supermarktes in der Bankstraße. Der oder die Täter schlugen die Scheibe auf der Beifahrerseite des Fahrzeugs gegen 14 Uhr ein und entwendeten eine Geldtasche, in der das Ba...

