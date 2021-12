Polizei ermittelt in Rendsburg : Zweiter Fall in der Region: 19-Jährige nimmt Zigarette von Fremdem an und bricht zusammen

Die Frau musste ins Krankenhaus eingeliefert werden. Vor zwei Wochen hatte es einen ähnlichen Fall in Hohn gegeben. Die Polizei sucht nach Zeugen und Hinweisen.

Rendsburg | Es ist bereits der zweite Fall innerhalb kurzer Zeit in der Region Rendsburg. Am Sonntag, 5. Dezember, hatte eine 19-jährige Frau ein Lokal in der Innenstadt besucht. Gegen 3 Uhr bot ihr ein unbekannter Mann eine selbstgedrehte Zigarette an. Die junge Rendsburgerin nahm die Zigarette an und rauchte sie. Kurz darauf wurde ihr schlecht, sie kollabierte ...

