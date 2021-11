Polizei ermittelt in Hohn : 14-Jähriger nimmt Zigarette von Unbekanntem an – und bricht nach dem Rauchen zusammen

An der Bushaltestelle bot ein älterer Jugendlicher dem 14-Jährigen die Zigarette an. Inzwischen ist klar: Sie enthielt eine noch unbekannte illegale Drogensubstanz. Das Opfer musste in die Imland-Klinik gebracht werden.

Hohn | Ein 14-Jähriger aus Hohn musste ins Krankenhaus eingeliefert werden, nachdem er eine Zigarette geraucht hat, die ihm ein anderer Jugendlicher angeboten hatte. Sie enthielt offenbar Drogen. Das teilte die Polizei am Montag, 29. November, mit. Der Vorfall ereignete sich bereits am Donnerstag, 25. November, gegen 13.30 Uhr. Weiterlesen: Polizei entdec...

