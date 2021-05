Grafenstrasse in Rendsburg : Drei junge Männer bedrohen Rollstuhlfahrer (66): „Dich kriegen wir noch!“

Ein Mann hat die Situation in der Grafenstraße beobachtet. Jetzt sucht die Polizei ihn als wichtigen Zeugen.

Rendsburg | In Rendsburg wurde ein 66 Jahre alter Rollstuhlfahrer von drei jungen Männern bedroht. Der Vorfall ereignete sich laut Mitteilung der Polizei am Dienstag, 4. Mai, gegen 17 Uhr, als der Mann mit seinem Elektrorollstuhl einen Hinterhof in der Grafenstraße durch einen schmalen Gang erreichen wollte. Männer machten Fotos von dem Rollstuhlfahrer Poli...

