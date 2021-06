Namhafte Reiter am Start : Drei Tage hochklassiger Pferdesport beim CSE Ehlersdorf vor Zuschauern

Auch Andrè Thieme aus dem mecklenburgischen Plau am See ist wieder dabei. Der Springreiter gehört dem aktuellen Olympiakader an und bringt sein Spitzenpferd „Chakaria“ mit.

Ehlersdorf | Vorhang auf zur dritten Station des CSE Ehlersdorf. Von Dienstag bis Donnerstag gibt es auf der Reitanlage Naeve drei Tage lang wieder hochklassigen Pferdesport zu sehen. Mit insgesamt 13 Prüfungen bietet der Club zur Förderung des Springsports Ehlersdorf eine sportliche Plattform für Profis und Amateure. Auch interessant: Der Letzte war der Erste:...

