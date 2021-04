Öffnungen in der Corona-Krise : Modellprojekte des Landes: Drei Kultureinrichtungen aus Rendsburg sind dabei

Das Schleswig-Holsteinische Landestheater, die Volkshochschule Rendsburger Ring und das Nordkolleg wurden ausgewählt.

Rendsburg | Drei Kultureinrichtungen aus Rendsburg wurden vom Land als Modellprojekte für Öffnungen in der Corona-Krise ausgewählt: Das Schleswig-Holsteinische Landestheater, die Volkshochschule Rendsburger Ring und das Nordkolleg. Das teilte das Land am Dienstagmittag mit. Die drei Institutionen gehören damit zu den landesweit 13 Einrichtungen, in denen der Betr...

