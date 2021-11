Freenet Group in Thormannhalle : Schulen in Büdelsdorf sind gut vernetzt – Digitalisierungsprojekt geht weiter

Das Projekt „Büdelsdorf goes Multimedia“ treibt die Digitalisierung an Schulen in Büdelsdorf seit 20 Jahren voran. Bei der Jubiläumsfeier überreichte die Freenet Group nun einen Scheck, der das Projekt weiter sichert.

Büdelsdorf | Bereits seit 20 Jahren besteht die Initiative „Büdelsdorf goes Multimedia”, eine besondere Partnerschaft zwischen der Stadt Büdelsdorf und der Freenet Group. Über das Projekt wurden in den vergangenen 20 Jahren unter anderem die Schulen der Stadt mit einer Netzwerkinfrastruktur ausgestattet und so bereits 2001 internetfähig gemacht. Die Freenet Group,...

