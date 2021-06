Landestheater SH : Schauspielnachwuchs zeigt selbst geschriebene Theaterstücke im Internet

Die Proben liefen digital – und so werden auch die Aufführungen präsentiert. Alle Stücke sind noch bis zum 27. Juni im Internet abrufbar.

Rendsburg | Nachdem es im Februar noch vollkommen offen schien, ob und wie die Spielclubs des Landestheaters in dieser Saison überhaupt zusammen proben können, feiern in dieser Woche vier selbstgeschriebene Stücke Premiere – genau wie schon die Proben in digitaler Form. Der „Eintritt“ zu den Video-Veranstaltungen ist frei. Die Videos sind bis zum Ende der Spie...

