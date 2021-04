L316 in Gokels : Polizei an Unfallstelle bestohlen

Die Beamten sicherten Straßenschäden ab, um andere Verkehrsteilnehmer zu schützen. Dann wurden sie selbst bestohlen.

20. April 2021, 11:24 Uhr

Gokels | Sämtliche Materialien zur Verkehrssicherung wurden nach einem Unfall auf der L316 in Gokels am Sonnabend gestohlen. Die Polizei Hanerau-Hademarschen sucht nun Zeugen.

Polizeidirektion Neumünster

Was war passiert? Ein Ackerschlepper mit Anbaugerät fuhr die L 316 in Gokels entlang. In Höhe der Anschrift Bundesstraße 14 brach einer der beiden Unterlenker am Schlepper und ein Ausleger des Anbaugerätes schlug auf die Fahrbahn. Dabei wurde eine Furche in die Fahrbahndecke gefräst. Besonders für Zweiradfahrer drohte Gefahr. Die Polizei sicherte die Unfallstelle mit zwei sogenannten Klappbalken und einer Leuchte ab.

Anschließend machten sich die Polizisten auf den Weg zu anderen Einsätzen. Als sie zur Unfallstelle zurückkamen, fehlten alle Gegenstände, die zur Absicherung verwendet worden waren.



Hinweise an die Polizei in Hanerau-Hademarschen

Die Polizeistation Hanerau-Hademarschen sucht Menschen, die zwischen Donnerstag, 20 Uhr und Freitag, 3.30 Uhr etwas beobachtet haben oder Hinweise geben können, wo die Materialien sind. Sachdienliche Informationen an die Polizeistation Hanerau-Hademarschen unter Tel. 04872/5229930.