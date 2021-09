„Eiserne Lady“ vor der Montage : Die neue NOK-Schwebefähre ist noch längst nicht fertig – das sind die Gründe

Das künftige Anhängsel der Eisenbahnhochbrücke liegt seit Donnerstag auf einem Schwimmponton am ACO-Anleger. Fahrbereit wäre die weiße Gondel noch nicht. Vor allem am Arbeitsplatz des Maschinisten ist noch viel zu tun.

Büdelsdorf | Seit Donnerstag liegen die Schwebefähre und der dazugehörige Fahrwagen auf einem Schwimmponton am Ahlmannkai in Büdelsdorf. Arbeiter waren am Freitag damit beschäftigt, die Transportsicherungen zu lösen. Ab Montag, 6. September, soll mit der Montage des Antriebwagens an der Eisenbahnhochbrücke begonnen werden. Frühestens Mitte Oktober wird erstmals di...

