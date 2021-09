Video aus Rendsburg : Die letzten Meter der neuen Schwebefähre in Richtung Eisenbahnhochbrücke

Fünf Jahre, sieben Monate, 26 Tage. Die Menschen aus Rendsburg und Osterrönfeld mussten lange auf die neue Schwebefähre warten. Am Donnerstag kam sie – und viele wollten bei diesem besonderen Moment live dabei sein.

Rendsburg | Es war ein außergewöhnlicher Anblick am Donnerstagabend: Hunderte Menschen standen entlang des Kanalufers und begrüßten die neue Schwebefähre. Im Video zeigt shz.de die letzten Meter auf dem Weg in Richtung Rendsburger Eisenbahnhochbrücke. Mehr zum Thema: Neue Schwebefähre erreicht Eisenbahnhochbrücke – Montage beginnt am 6. September Zudem erkl...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.