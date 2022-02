Dörpstroot im Storchendorf : Früher als 2021: Die ersten beiden Störche in Bergenhusen angekommen

Nach Bergenhusen kommen jedes Jahr bis zu 60 Weißstörche und bilden eine der größten Kolonien Europas.

Bergenhusen | Die ersten beiden Störche in Bergenhusen sind gelandet. Zwei Brutmännchen haben jeweils ein Nest in der Dörpstroot besetzt. „Das sind wahrscheinlich sogenannte Westzieher, die für ihren Rückflug in das Brutgebiet wesentlich kürzere Strecken zurücklegen als ihre Artgenossen die über die Ostroute fliegen“, vermutet Storchenvater Helmut Pauls. Weiterl...

