Rendsburg-Eckernförde : Was? Wann? Wo? – Alle Sporttermine vom Wochenende im Überblick

Badminton, Basketball, Fußball oder doch lieber zum Handball? Das Wochenende hat für die Sportfans wieder jede Menge interessanter Duelle zu bieten.

Rendsburg | Wohin am Wochenende? Der Sportfan hat wieder die Qual der Wahl, stehen doch jede Menge reizvoller Duelle auf dem Programm. Ein Besuch bei den Rendsburg Twisters, die am Samstag in der 1. Basketball-Regionalliga die WSG Königs Wusterhausen empfangen, lohnt sich ebenso, wie der Gang am Sonntag auf den Fußballplatz. In Bargstedt steigt zum Beispiel mit d...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.