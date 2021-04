Die Polizei sucht Zeugen : Einbrüche in Breiholz und Schülp: Täter klauen Schmuck, Jacke und Handtasche

Am Donnerstag brachen Unbekannte in Einfamilienhäuser ein. Sie stiegen jeweils durch das Fenster ein.

von Michelle Ritterbusch

16. April 2021, 13:47 Uhr

Breiholz / Schülp | Die Polizei in Rendsburg sucht nach Zeugen, die am vergangenen Donnerstag Einbrüche in Breiholz und Schülp beobachtet haben. In Schülp brachen die Täter zwischen 11 und 12 Uhr in ein Einfamilienhaus in der Straße „Grünthal“ ein und stahlen Schmuck.

Zwischen 9.30 und 14 Uhr wurde in ein Einfamilienhaus in Breiholz im Wiesenweg eingebrochen. Hier entwendeten die Täter unter anderem eine Jacke und eine hochwertige Handtasche.

Durch zerbrochene Fenster in die Wohnungen

In beiden Fällen zertrümmerten die Täter Fenster und stiegen durch diese in die Häuser ein. Anschließend durchwühlten sie die Wohnungen nach Wertgegenständen.

Wer zu den Tatzeiten etwas beobachtet hat oder wem ortsfremde Fahrzeuge aufgefallen sind, wird gebeten, sich an die Polizei in Rendsburg unter Tel. 04331/208450 oder an jede andere Polizeidienststelle zu wenden