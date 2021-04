Büdelsdorf : Zeugen nach Einbruch in Tabakgeschäft im Einkaufszentrum Rondo gesucht

Täter stehlen Zigaretten und Geld im vierstelligen Bereich aus Tabakgeschäft im Büdelsdorfer Einkaufszentrum Rondo.

Büdelsdorf | In der Nacht von Sonntag, 18. April, auf Montag, 19. April, kam es zwischen Null und 4.20 Uhr zu einem Einbruchsdiebstahl in ein Lotto- und Tabakgeschäft im Einkaufszentrum Rondo in Büdelsdorf. Der oder die Täter hatten einen Glasscheibe des Einkaufszentrum zerstört und drangen auf diesem Weg in das Einkaufszentrum ein. Von dem Lotto- und Tabakgeschäf...

