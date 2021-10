Corona im Raum Rendsburg : Ü60 und Dauerkunde beim Testzentrum – warum einige Senioren zögern, sich impfen zu lassen

Einige haben Angst vor Nebenwirkungen, andere halten eine Immunisierung nicht für notwendig, weil es im Bekanntenkreis kaum Corona-Fälle gibt. Shz.de hat mit Älteren gesprochen, die der Impfung kritisch gegenüberstehen.

Rendsburg/Büdelsdorf | Viel ist den Tag über nicht mehr los an den Teststationen in und um Rendsburg – bis zum frühen Abend. Dann beginnt die Rushhour: Nach der Arbeit, vor dem Essengehen oder am Abend vor dem geplanten Urlaub holen sich viele ihre Testbescheinigung ab. Regelmäßige Tests vor dem Kartenspielen Unter ihnen sind auch Helmut (78) und Hannelore (74) Bargst...

