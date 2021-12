3,3 Millionen Euro Kosten : Stromausfälle in Hohenwestedt – SH Netz tauscht neun Kilometer Kabel aus

Innerhalb der vergangenen fünf Monate fiel in der Gemeinde zwölf Mal der Strom aus. Um die Probleme zu beheben, sind auch Arbeiten in den Umlandgemeinden Todenbüttel, Remmels und Grauel nötig.

Hohenwestedt | Ein Dutzend Stromausfälle hat es in den vergangenen fünf Monaten in Hohenwestedt und Umgebung gegeben. Mit siebenstelligen Investitionen in ihr Leitungsnetz hat die Schleswig-Holstein Netz AG (SH Netz) diesen Störfällen den Kampf angesagt. Auf 2,8 Kilometern erneuerte Mittelspannungskabel werden voraussichtlich Ende Januar in Betrieb genommen. Darüber...

