1. Basketball-Regionalliga : Der Klassenerhalt ist das Minimalziel für die Rendsburg Twisters

Am Samstag starten die Rendsburg Twisters mit dem Heimspiel gegen die TSG Bergedorf in die neue Saison. Rund 250 Fans sind in der Herderhalle zugelassen.

Rendsburg | Die Generalprobe für den Saisonstart verlief für Bjarne Homfeldt nicht zur vollsten Zufriedenheit. Bevor es am Sonnabend (19.15 Uhr) vor heimischen Fans – rund 250 sind nach dem Hygienekonzept des BBC in der Herderhalle zugelassen – zum Auftakt in der 1. Basketball-Regionalliga gegen die TSG Bergedorf Stargazers geht, testeten die Rendsburg Twisters a...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.