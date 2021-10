Rendsburg-Eckernförde : Inzidenzwert im Kreis Rendsburg-Eckernförde sinkt auf 24,4

Am Sonntag, 3. Oktober, sind 133 Bürger im Kreisgebiet im infiziert.

Rendsburg | Am Wochenende wurden im Kreis Rendsburg-Eckernförde acht neue Corona-Fälle registriert. Weiterlesen: Weniger Corona-Infizierte – trotzdem müssen mehr Menschen klinisch behandelt werden Damit sind aktuell 133 Bürger infiziert. In Rendsburg sind derzeit 34 Personen infiziert, in Altenholz sind es 16 und in Owschlag 11. Alle übrigen Gemeinden sind ...

