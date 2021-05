Rendsburg-Eckernförde : Der Inzidenzwert fällt auf 30,6 – trotz 13 neuer Corona-Fälle

187 Menschen sind aktuell im Kreisgebiet mit Sars-CoV-2 infiziert. Die meisten Erkrankten gibt es in Rendsburg.

Rendsburg-Eckernförde | Der Inzidenzwert im Kreis Rendsburg-Eckernförde sinkt weiter. Am Donnerstag betrug der Wert der Neuinfektionen mit dem Coronavirus in den vergangenen sieben Tagen pro 100.000 Einwohner 30,6. Am Mittwoch betrug der Wert noch 32,1. In puncto Modellregionen meldet das Gesundheitsamt des Kreises für Eckernförde eine Sieben-Tage-Inzidenz von 9,2, für Sc...

